Memur maaşı zammında net tablo ortaya çıktı! İşte ortadaki rakam...

Enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürürken artış için hesaplar yapıldı. Merkez Bankası’nın verileri ile 5 aylık memur enflasyon farkı ortaya çıktı. İşte en düşük maaşlarda yeni tablo…



Emekli, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam için geri sayım devam ediyor.



En düşük emekli maaşı, memur maaşları ve kök maaş zammı 6 aylık enflasyon verileri ile değişecek.



6 aylık enflasyon verileri ışığında yılda iki kez zamlanan maaşlar, son dönemde getirilen refah artışları ve seyyanen zamlarla daha da yukarı çıkıyor.



Memur ve memur emeklileri aynı zamanda 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alacak.

KESİNLEŞEN RAKAMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aylık enflasyon rakamlarını ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16, nisan ayında da yüzde 3,18 olarak açıkladı. Böylece emekli maaşları için 4 aylık rakamlar da kesinleşmiş oldu.



- 4 aylık enflasyon toplamı: Yüzde 18,72

- 4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 18,72

- 4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 3,23

- 4 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

- 4 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 13,56



HESAP MESAİSİ START ALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan son ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’nde emekli ve memur maaşlarına gelecek zam için ipucu niteliğinde rakamlar yer aldı.



Buna göre mayıs ayında enflasyonunun yüzde 3,04 olacağı tahmin ediliyor. Haziran ayı enflasyonunun ise yüzde 2,56 olarak açıklanması öngörülüyor.



FARKI NE?

- 5 aylık enflasyon: Yüzde 22,33

- 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,33

- 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,38

- 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

- 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,02



BEKLENTİLER

- 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,46

- 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,46

- 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,10

- 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

- 6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,02



NE KADAR OLACAK?

Söz konusu rakamlara göre 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı:

- 4 aylık kesinleşen enflasyon: 37 bin 315 lira

- 5 aylık beklenen enflasyon: 38 bin 452 lira

- 6 aylık beklenen enflasyon: 39 bin 438 lira olacak.



Böylece memurların ortalama maaşları temmuz ayında 44 bin– 44 bin 500 lira aralığına yükselecek.

Bekar bir memurun şu an aldığı 30 bin 372 liralık maaşı da 6 ayın sonunda 36 bin 452 liraya yükselecek.



EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI

Şu anda en düşük memur emeklisi maaşı da 14.740 lira olarak yatırılıyor.

- 4 aylık kesinleşen enflasyon: 16 bin 738 lira

- 5 aylık beklenen enflasyon: 17 bin 248 lira

- 6 aylık beklenen enflasyon: 17 bin 690 lira olacak.



FORMÜLLER

Emekli kök maaş zammı için 6 aylık artış oranının yüzde 25,46 olması beklenirken, üstüne refah payı eklenmesi de gündeme gelecek. Ancak bu yıl için refah payı oranın daha düşük seviyede tutulacağı tahmin ediliyor.

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10 bin lira olarak verilen en düşük emekli maaşında ise 2 formül öne çıkıyor. Bu formüllerden ilki 6 aylık enflasyon oranında yükseliş. İkinci formül ise yıllık enflasyon oranında yapılacak zam.

Böylece en düşük emekli kök maaş rakamının 12 bin 500 ile 15 bin lira arasında belirlenmesi bekleniyor.

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI TAHMİNLERİ

- ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4: 48 bin 414 – 58 bin 106 lira

- MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1: 34 bin 217 – 41 bin 67 lira

- UZMAN ÖĞRETMEN 1/4: 44 bin 66 – 52 bin 888 lira

- ÖĞRETMEN 1/4: 39 bin 763 – 47 bin 723 lira

- BAŞKOMİSER 1/3: 48 bin 675 – 58 bin 419 lira

- POLİS MEMURU 8/1: 44 bin 47 – 52 bin 865 lira

- UZMAN DOKTOR 1/4: 55 bin 464 – 66 bin 567 lira

- HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1: 39 bin 444 – 47 bin 340 lira

- MÜHENDİS 1/4: 49 bin 415 – 59 bin 307 lira

- TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1: 35 bin 111 – 42 bin 140 lira

- PROFESÖR 1/4: 71 bin 806 – 86 bin 181 lira

- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1: 47 bin 387 – 56 bin 873 lira

- VAİZ 1/4: 41 bin 205 – 49 bin 454 lira

- AVUKAT 1/4: 47 bin 87 – 56 bin 513 lira



MEMUR EMEKLİ MAAŞ TAHMİNLERİ

- MÜSTEŞAR 1/1: 53 bin 597 – 64 bin 316 lira

- GENEL MÜDÜR 1/1: 47 bin 438 – 56 bin 926 lira

- ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4: 18 bin 616 – 22 bin 339 lira

- MEMUR (LİSANS) 4/1: 14 bin 574 – 17 bin 489 lira

- ÖĞRETMEN 1/4: 22 bin 76 – 26 bin 491 lira

- KAYMAKAM 1. SINIF 1/4: 31 bin 254 – 37 bin 505 lira

- BAŞKOMİSER 1/4: 22 bin 76 – 26 bin 491 lira

- POLİS MEMURU 1/4: 22 bin 76 – 26 bin 491 lira

- HEMŞİRE (LİSANS) 1/4: 22 bin 76 – 26 bin 491

- MÜHENDİS 1/4: 22 bin 104 – 26 bin 525 lira

- TEKNİSYEN (LİSE) 1/4: 15 bin 870 – 19 bin 44 lira

- PRATİSYEN HEKİM 1/4: 32 bin 626 – 39 bin 151 lira

- PROFESÖR 1/4: 38 bin 324 – 45 bin 989 lira

- İMAM HATİP 1/4: 22 bin 76 – 26 bin 491 lira

- AVUKAT 1/4: 22 bin 76– 26 bin 491 lira

Kaynak: Kamu Son Haber