ATM'lerde yeni dönem: Tarih belli oldu! Artık sınırı var...

Türkiye’yi etkisi altına alan yüksek enflasyon, para dolaşımında da büyük problemlerin yaşanmasına sebebiyet veriyor.

Tedavülde bulunan en büyük banknot 200 TL ile yarım kilo et dahi alınamıyor. Bu durum, ekonomi çevreleri tarafından yapılan yeni banknot çağrılarını da her geçen gün artırıyor. Bu talebe kulaklarını tıkayan ekonomi yönetimi fiziksel para dolaşımındaki krizin çıkmaza girmesine neden olmakta.



Birçok banka, 2024 yılının ilk günlerinde günlük çekim limiti olarak 5 bin TL sınırını belirlemişti. Bu sınır ilerleyen günlerde 10 bin TL’ye yükseltilmişti.Ancak geride kalan yılın ilk 4 ayında oluşan yüksek enflasyon, 10 bin TL’lik limiti de yetersiz hale getirdi. Bu sınırın üzerinde çekim yapanlar ise fahiş oranlarda komisyonlara ile karşı karşıya kalıyor.

PARA ÇEKME SINIRI GÜNCELLENDİ

Çok sayıda banka, söz konusu krizin daha da büyümemesi için temmuz ayında emekli ve memur maaşlarında yapılacak artış öncesinde günlük para yatırma ve çekme limitlerinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor.



Günlük çekim limitini 10 bin TL olarak belirleyen bankaların bu sınırı 20 bin TL’ye çıkaracağı belirtilirken, bu limiti 7 bin 500 TL olarak belirleyen bankaların ise 15 bin TL’ye yükselteceği öğrenildi.

ATM’lerden yapılan para yatırma işlemleri için belirlenen 50 bin TL'lik sınırda ise bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.

KULLANIMI KISITLANDI

Resmi bir açıklama yapılmasa da gayrı resmi olarak 10 TL’lik banknotların kullanımı ATM'ler tarafından kısıtlanmış vaziyette.

Kamu bankalarına ait ATM'ler dışında 10 ve 20 TL'lik banknotlar ile işlem yapabilmek güç bir hal almış durumda.

Kaynak: Kamu Son Haber