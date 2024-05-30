30 May 2024 - 02:54 - Ekonomi

Faturalarda kademeli ceza dönemi resmen başladı

Samsun'da su faturalarında yeni bir döneme giriliyor. Kademeli fiyat uygulamasıyla, az su tüketenler daha az, çok su tüketenler ise daha fazla ödeme yapacak. Bu sistemle su tüketiminde tasarruf teşvik edilmesi hedefleniyor.