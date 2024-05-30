Faturalarda kademeli ceza dönemi resmen başladı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi (SBB), Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında toplandı.
Oturumun ardından Genel Kurul’da Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (SASKİ) toplantısı da gerçekleştirildi.
İlgili komisyonlara sunulan 3 maddenin oylamaya sunulduğu toplantıda aralarında su tarifelerinin yer aldığı madde de görüşüldü.
CHP’li Meclis üyelerinin ‘ret’ oyuna karşın ‘oy çokluğu’ ile kademeli su tarifesi teklifi kabul edildi.
Kademeli su tarifesi 1 Haziran tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.
Toplantının ardından yaptığı konuşmada CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan, söz konusu teklifte yer alan maddelerin tamamını TÜFE uygulaması hariç kabul ettiklerini, bu uygulamanın kaldırılması için mahkemeye başvuruda bulunduklarını ve bu sebeple de ‘ret’ oyu verdiklerini söyledi.
SU TARİFELERİ
Kabul edilen kademeli su tarifesi ile;
- 10 ve 13 metreküp su kullananlara yüzde 15 indirim,
- 15 metreküp su kullananlara yüzde 12 indirim,
- 18 metreküp su kullananlara yüzde 6 indirim,
- 20 metreküp su kullananlara ise yüzde 0,6 indirim yapılacak.
20 metreküpten fazla içme suyu kullanan yurttaşlara ise aynı oranda zam yapılacak:
- 25 metreküp içme suyu kullananlara yüzde 10 zam,
- 30 metreküp içme suyu kullananlara yüzde 17 zam uygulanacak.
Yeni tarifeyle birlikte;
- 318 lira gelen 10 metreküplük su faturası 270 liraya,
- 409 lira gelen 13 metreküplük su faturası 347 liraya,
- 471 lira gelen 15 metreküplük su faturası 413 liraya düşecek.
- 776 lira gelen 25 metreküplük su faturası 854 liraya,
- 929 TL gelen 30 metreküplük su faturası da bin 88 liraya yükseltilecek.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.