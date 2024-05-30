Oğuz'a Tekke tavsiyesi

DEVLER ŞİMDİDEN YARIŞTA
Trabzon Güne Bakış Gazetesi'nden Salih Zeki Bilazer'in haberine göre; Geride kalan sezonda Corendon Alanyaspor'da harika bir sezon geçiren Oğuz Aydın için Süper Lig devleri yarışa girebilir. Zira 23 yaşındaki oyuncunun istatistikleri kayıtsız kalınacak gibi değil. Transfer çalışmalarını kadro yapılanması doğrultusunda sürdüren Trabzonspor, genç oyuncular için de nabız yokluyor. Bordo mavililerin genç oyuncu listesinde ise bir numaralı isim Oğuz Aydın. Hollanda doğumlu Aydın kanat ve forvet bölgelerinde görev alabiliyor.
TRANSFERİN GÖZDE İSMİ
Hollanda doğumlu 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Corendon Alanyaspor'da bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çekti. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın listelerine aldığı oyuncu için, Trabzonspor nabız yokladı. Yabancı kuralının azalmasıyla beraber yerli oyunculara yönelen 4 büyükler Oğuz için yarışa tutuşabilir. Ancak genç futbolcunun olası bir transferde vereceği karar önemli. Zira Oğuz Aydın'ın 11 oynamak istediği ve transfer kararını da bu yönde alacağı öğrenildi.
'EN İYİ TERCİH' VURGUSU
Hollanda doğumlu futbolcunun ilk 11 oynayacağı bir takımı istemesi Trabzonspor'un elini transferde güçlendirirken, Alanyaspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin de oyuncusuna bu yönde tavsiyede bulunduğu öğrenildi. Tekke'nin Oğuz Aydın'a, "Sürekli forma giyeceğin bir takım seçmelisin, bu noktada en iyi tercih Trabzonspor olacaktır" dediği ve 23 yaşındaki kanat oyuncusunun da bunu dikkate aldığı iddia edildi. Ancak oyuncunun transferi konusunda, Trabzonspor'un Alanyaspor ile yapacağı pazarlıklar belirleyici olacak gibi. Ek olarak Alanyaspor ile iki yıllık daha kontratı bulunan kanat oyuncusu Oğuz Aydın, bu sezon çıktığı 38 karşılaşmada 13 gol atarken, 8 de gol öncesi pasını verdi. Spor SERVİSİ
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.