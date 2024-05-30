30 May 2024 - 02:47- Eğitim G:

Personele imar eğitimi verildi

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ALANYA Belediyesi, personelin nicelik ve niteliklerini artırmak, kişisel gelişimlerini sağlamak, performansını yükseltmek maksadıyla kurum içi eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Personele imar eğitimi verildi mask
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Bu amaçla Belediye Plan ve Proje Müdürlüğü’nün koordinesinde 'İmar Uygulamaları Akreditasyon Eğitimi' düzenlendi. Eğitim programına, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcıları Hasan Can Kamburoğlu, Hasan Servet Ünlü, Abdullah Akbaş, Plan ve Proje Müdürü Enes Yılmaz, İmar Müdürü Hüseyin Uysal ile ilgili komisyonlukların temsilcileri katıldı.

ALANINDA UZMAN İSİMLER EĞİTİM VERDİ


İki gün süren eğitim Türkiye’nin alanında uzman isimlerinden Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Arazi Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bayram Uzun, Prof. Dr. Volkan Yıldırım ve Adem Atasoy tarafından gerçekleştirildi. Alanya genelinde karşılaşılan imar uygulama sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği eğitimde, yaygın bozma nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik tedbirler, eski ve yeni mevzuattan kaynaklı karışıklığın giderilmesi, bedele dönüştürme, geri dönüşüm uygulamaları, hisse çözümü, re’sen tevhid uygulamaları, yoldan ihdas ve diğer ihdaslar, Arazi ve Arsa Düzenlemesi (AAD) uygulamalarında kamulaştırma süreci, hukuki el atmalar, AAD uygulamalarına giren parsel tiplerinde özel durumlar, beş yıllık imar programları gibi birçok konu uygulama ve örneklerle ele alındı. Eğitim programı kapsamında yerel yönetimlerin kendine özel imar uygulama sorunları, detaylı olarak işlendi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

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30 May 2024 - 02:47 - Eğitim

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