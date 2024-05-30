Alanya'da TOKİ isyanı

DAR ve orta gelirli vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi ( TOKİ) Başkanlığı, Alanya’da da proje başlatmış ve 2019 yılında yapılan çekilişlerle evler hak sahiplerini bulmuştu. Fakat aradan geçen yılların ardından evlerin hak sahiplerine teslim edilmemesi vatandaşları çileden çıkardı.

Hak sahipleri Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarının önüne gelerek eylem yaptı. Özellikle ödemeler konusunda verilen sözlerin dışına çıkıldığını dile getiren vatandaşlar, yetkililere seslendiler ve yüzde 1 olan KDV oranının yüzde 10'a çıkarılmasını protesto ettiler. Hak sahipleri, aynı durumun farklı şehirlerde de yaşandığını fakat orada yüzde 10’luk KDV oranının tekrar yüzde 1’e düşürüldüğünü belirttiler.

BAZI BLOKLARDA ÇATLAKLARIN

ÜZERİ Mİ KAPATILDI?

Hak sahipleri, tam anlamıyla tamamlanmamış evlerin yanı sıra bazı blokların girişinde ve dairelerin duvarlarında çatlaklar olduğunu iddia ettiler. Vatandaşlar, şikayetler üzerine çatlakların geçici olarak sıvandığını ileri sürdü. Yanı sıra bazı yerlerde istinat duvarlarının olmamasının da tehlike yarattığı vurgulandı.

'KDV YÜZDE 1 OLMALI'

Ödemelerin verilen ilk sözlerden çok daha farklı olduğunu belirten hak sahiplerinden Mustafa Keçeli, “2019 yılında diğer hak sahipleri gibi çekilişe katıldım ve 2020 yılında hak sahibi oldum. Bu çekiliş yapıldığı zaman bize verilen bazı sözler vardı. Yüzde 1 KDV, 0,49 faiz ve 895 TL’den başlayan taksitler söylendi. Fakat daha sonra yıllar içerinde bu evler bize teslim edilmedi. Halen çok büyük eksikleri var. Yolu bile daha yok. Daireleri gezdik, oralarda da eksikler söz konusu. Geldiğimiz bu noktada yüzde 10 KDV, en düşük taksit ödeyen komşumuz 5-8 bin TL arasında başlayacak. Belki de artarak devam edecek. Ve memur maaş zammı endeksi ile zamlanacak. Proje açıklandığı zaman amaç dar gelirlileri ev sahibi yapmaktı. Geldiğimiz noktada bizden istenen ve dayatılan şartlar dar gelirlilerin ödeyebileceği bir durum ortaya çıkarmıyor. Biz, bize söz verildiği gibi sabit taksit olmasını, KDV’nin yüzde 1 olmasını talep ediyoruz. Sözler verilip duruyor ama geldiğimiz netice ortada” dedi.

'EVLERİMİZİN TESLİM EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Hak sahiplerinden Mehmet Yetişir de, “KDV’nin bize söz verildiği gibi yüzde 1’e düşürülmesi en büyük isteğimiz. Bir an önce evlerimizin teslim edilmesini istiyoruz. Hepimiz kiracı insanlarız ve zorlanıyoruz. Olmayan yolumuzun da bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

'TOKİ KONUTLARININ YOLU BİLE YOK'



TOKİ’ye gidip gelecek yol bile olmadığını söyleyen Sibel Baş, “Ben bir anne olarak oğlumu okula götürüp getiriyorum. Fakat yolumuz dahi yok. Yolumuzun da acil bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Aynı zamanda buraya kadar gelen bir ulaşım aracımız yok. Bunu da talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

'TOPLU TAŞIMA TALEP EDİYORUZ'

Yüzlerce insanın yaşayacağı TOKİ’ye ulaşım aracı isteyen Aysun Altın, “Doğal olarak en önemli taleplerimizden biri de toplu taşıma aracı. Burada yüzlerce insan var. Ulaşımı sağlayacak yolun da yapılması lazım. Kiracıyız ve buradaki birçok insan ev sahipleriyle sorun yaşıyor. Yaklaşık 4 yıl geçti üstünden ve halen bekliyoruz. Bütün bu sorunların çözülmesini talep ediyoruz" dedi.

'ÇOĞU DAİREDE KIRIKLAR VE ÇATLAKLAR VAR'



Birçok dairede ve apartmanda çatlakların olduğunu iddia eden İsmet Er, “Özellikle yağmur sularının akacağı herhangi bir yer yok. Yağmur suları için bir an önce bir yer yapılıp oraya akmasını ve dairelerin bir an önce teslim edilmesini istiyoruz. Çoğu dairelerde kırıklar, çatlaklar var. Gelip gördük; bunları geçici olarak kapatmışlar. Herhangi öyle bir kalıcı çözüm bulmamışlar. Onların biraz daha denetime alınmasını ve göz önüne çıkarılmasını istiyoruz. Benim kışın dairemde nem ve rutubet vardı ve bu sorun bütün dairelerde vardı. Sorunlu olan yerlere köpük sıkıp kapatmışlar. Yağmur suları özellikle alt apartmanlar için çok tehlikeli. Alt dairelerin hepsini su basıyor" ifadelerini kullandı.

'ALTYAPI NASIL YAPILDI?'

Yapılan binaların altyapısının bile doğru düzgün olmadığını söyleyen Emin Güler, “Ben her 2 ayda bir buraya geliyorum. Bakıyorum, burası 2 ay önce de böyleydi. Hala böyle ve hiçbir düzelme yok. Yetkililere ulaşmaya çalışıyoruz ve hiçbir kimse yok. Binaların çoğu yerlerinde çatlaklar var. Hatta bir kaç tanesini çektik. Girişte bile koridorların kenarları çatlamış. Bunlar geçici kapatmayla olmaz. Kalıcı bir çözüm lazım. Bunların bir an önce yapılması gerek. En son binanın arka tarafı hiç yapılmamış ve çamur içerisinde. Yağmur yağdığı zaman da su geliyor. Yani hiçbir tarafa doğru dürüst bir bakım yapılmamış. Denetleyenler nasıl bakıyor, biz anlamıyoruz ama mutlaka iyi bir denetim yapılması gerek. Binaların teslimi için bize 2024'ün şubatı dendi, ondan sonra mayıs dendi ve şu anda temmuz dediler ve ben temmuzda da olacağını zannetmiyorum. Çünkü yolumuz yok, suyun geçeceği ızgara yok, altyapı yok. Buraya altyapı döşediler ama hani nerede altyapı?" diye konuştu. (Ramazan ÖZDEMİR)