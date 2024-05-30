- Yaşam

Dolu yağışı ekinleri vurdu

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'nın Serik ilçesinde, dolu yağışı nedeniyle açık alanda bulunan tarım ürünleri zarar gördü.

Dolu yağışı ekinleri vurdu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Alacami, Kuşlar ve Yeşilyurt mahallelerinde dolu yağdı. Yaklaşık bin 500 dekar alanda etkili olan yağış sonucu, özellikle açık alanda karpuz, patlıcan, biber, kabak, kereviz ekili alanlar ile zeytin bahçelerinde meyve dökümü şeklinde zarar oluştu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede ön hasar tespit çalışmalarına başladı. Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin de İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ile bölgede incelemelerde bulundu. Şahin, doludan zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

# başladı, bin, bulundu, şahin, İlçe

30 May 2024 - 02:41 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Dolu yağışı ekinleri vurdu mask
Dolu yağışı ekinleri vurdu
Sabahları yorgun uyananlar bu kür tam size göre! Anında enerji depoluyor.... mask
Sabahları yorgun uyananlar bu kür tam size göre! Anında enerji depoluyor....
Diyetisyen Kodal'dan tavsiyeler mask
Diyetisyen Kodal'dan tavsiyeler
ALKÜ’de obezite için önemli adım mask
ALKÜ’de obezite için önemli adım
Alpler Yatçılık’a 2 mavi bayrak birden mask
Alpler Yatçılık’a 2 mavi bayrak birden
Diyaliz sonrası fenalaşan 23 hastanın tedavisi Antalya'da sürüyor mask
Diyaliz sonrası fenalaşan 23 hastanın tedavisi Antalya'da sürüyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber