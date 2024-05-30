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'Antalya en kritik illerin başında geliyor'

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangın sezonunun erken başladığını duyurdu. Yangınla mücadelede Antalyalıların çok duyarlı olduğunu da belirten Vali Şahin, "Dumanı gören telefona sarılıyor" dedi

'Antalya en kritik illerin başında geliyor' mask
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TURİZM kenti Antalya, her yıl orman yangınlarıyla en çok mücadele eden illerin başında yer alıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan yangın sezonu öncesinde atılacak adımları belirlemek için Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında Döşemealtı ilçesindeki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Şahin, bu yıl geçen yıla göre havaların daha erken ısındığını söyledi. Geçen yıla göre daha erken başlayan orman yangınıyla sezona başladıklarını ifade eden Vali Şahin, "Bu yıl daha sıcak ve kurak nisan ve mayıs ayı geçirdik. Geçen seneye oranla daha fazla orman yangınıyla sezona başladık. Bu yangınlar büyümeden önlendi. Geçen yıl 171 orman yangını çıkmıştı. Bunların 2'si 200 hektar civarı alanda etkili oldu, diğerleri ise daha küçük çaptaydı. 2024 yılında 31 orman yangını meydana geldi, 36 hektar alan yandı" dedi.


Geçen yılki yangın sezonunu başarılı şekilde geçirdiklerini anlatan Vali Hulusi Şahin, " Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede geçen sene Avrupa 9'uncusu oldu. Avrupa'da çok büyük yangınlar oldu. Komşumuz Yunanistan'da yangınlar oldu. Bu mevsim sıcak başladı ve öyle de gideceğe benziyor. Antalya orman yangını açısından en kritik illerin başında geliyor" diye konuştu.

'DUMANI GÖREN TELEFONA SARILIYOR'

Orman yangınlarıyla mücadelede önlemin en ucuz yöntem olduğuna dikkati çeken Vali Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılan bir toplantıya dikkati çekti. Antalya'da ekiplerin yangına ilk müdahalesini görmek için bilinçli olarak bir yangın çıkardıklarını, Ankara'daki merkezden bu yangına müdahale eden ekiplerin koordine edildiğini de anlatan Vali Şahin, "Çok gururlandığım bir durum oldu. Yangın çıktığı an dumanı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbar etti. Dakikalar içinde 100'ün üzerinde ihbar geldi. Bu konuda Antalya çok duyarlı. Dumanı gören telefona sarılıyor" dedi.


Vali Şahin, kentteki ormanlık alanlarda ateşli pikniğin yasaklanacağını ve kentte yaşayanlar ile kente gelen turistlerin de duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

43 MADDELİK KARAR ALINDI

Toplantıda 43 maddeden oluşan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra vatandaşa da görevler düştüğüna ilişkin kararlar alındı. Kırsal alanlarda bulunan iş makineleri ve tarım makineleri de dahil olmak üzere tamamında yangın söndürme tüpleri ve su bidonlarının bulundurulması zorunlu hale getirildi. Elektrik trafolarının 10 metre çapındaki otların toprak yapı ortaya çıkana kadar temizlenmesine karar verildi. Havai fişek atımlarının ormanlık alanlara yakın yerlerde yasaklanmasına, orman içi ve kenarlarından geçen yollarda izinsiz safari ve benzeri sportif faaliyetler yangın riskine karşı yasaklandı. Yasal izin alınsa dahi tüm araçlarda yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması zorunlu hale getirildi.(DHA)

Kaynak: DHA

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30 May 2024 - 02:34 - Turizm

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