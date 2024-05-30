- Turizm

İki ülke arasında turizm iş birliği

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RESMİ Gazete’de yayınlanan ilanla Türkiye ile Ruanda Cumhuriyeti arasında yapılan turizm iş birliği anlaşması yürürlüğe girdi.

İki ülke arasında turizm iş birliği mask
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Anlaşmaya göre, iki ülke turizm sektöründe yatırım ve girişimleri teşvik etmek amacıyla turizm alanında faaliyet gösteren profesyonellerin ve diğer kurumların faaliyetlerini geliştirip destekleyecek. Ayrıca iki ülke de ülkelerindeki yatırımcıları turizm yatırım olanakları konusunda bilgilendirecek.
İki ülke seyahat yazarları, gazeteciler, film ekipleri, tur operatörleri, havayolu temsilcileri ve kamu organları için tanıtım gezileri düzenleyerek turizm pazarlaması konusunda iş birliği yapacak. Her iki ülkede turizm potansiyellerini ve gezilecek yerleri tanıtan festival ve etkinlikler iştirak edecek.
Öte yandan iki ülke de turizm eğitimi alanında bilgi alışverişinde bulunarak mesleki turizm eğitimi konusunda uzman kişilerin deneyimlerinden yararlanacak, konaklama, yeme-içme işletmelerinde çalışan personele yönelik mesleki turizm eğitim programları konusunda iş birliği yapacak.
Anlaşmaya göre Türkiye ve Ruanda, turizm alanında bilgi ve istatiksel veri paylaşımdan bulunacak ve turizm tesislerinin niteliğinin geliştirilmesi ve standardizasyonu konusunda deneyimlerini paylaşacak. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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30 May 2024 - 02:31 - Turizm

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