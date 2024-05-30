- Turizm

Turizme bir rekor da emekçisinden geldi

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SANAYİ, imalat ve ticaretten hemen sonra en çok insanın istihdam edildiği alan olan turizm sektörü, 2022 ve 2023 yılında turist sayısı ve turizm gelirinde rekorlara imza attı. Bir rekor da turizm işçisinden geldi.

Turizme bir rekor da emekçisinden geldi mask
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2023 yılında, 57 milyona yakın ziyaretçi ile 55 milyar dolar gelir kazanan turizm sektörü dünya sıralamasında ilk 3’ü hedeflerken, turizm işçisi bir süredir dünya 1.cisi.


Turizmdatabank’ın TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre turizm çalışanı, en düşük ücret ve en yüksek çalışma süresi ile Türkiye rekortmeni. Aynı zamanda çalışanlar, en yüksek çalışma süresi ile Avrupa’da yıllardır lider.


Türkiye’ye gelen turistler 2023 yılında ortalama 11-12 gün boyunca gecelik 92 dolar harcarken, bir turizm işçisinin günlük net kazancı 16 dolar oldu. Turizm işçisi bu kazançla Türkiye’de en az kazanan çalışan konumunda.


Turizm işçisi, aynı zamanda haftalık 50 saate yaklaşan çalışma saati ile Türkiye ve Avrupa’da lideri konumunda. 2019 öncesinde işçiler 53 saat çalışıyordu.


Türkiye, turist sayısı bakımından ise Avrupa’da 4’üncü sırada bulunuyor. Bakanlık 3’üncülüğü hedeflemiş ama çalışanlar bu hedefi çoktan aşmış görünüyor. (Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel

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30 May 2024 - 02:30 - Turizm

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