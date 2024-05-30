Rus turistler gelmeye başladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2024 yılı Nisan ayında ülkeye 3 milyon 611 bin 244 yabancı turist geldi. Bu rakamın Nisan 2023'e göre yüzde 8,7 daha fazla olduğu tespit edildi.

Nisan 2024'te Türkiye'nin ilk 5 önemli pazarıyla ilgili rakamlar şöyle:

Almanya: 434.863 ziyaret (Nisan 2023'e kıyasla yüzde 5,8 düşüş)

Rusya: 396.155 ziyaret (Nisan 2023'e göre yüzde 4,1 artış)

Birleşik Krallık: 330.112 ziyaret (Nisan 2023'e göre yüzde 18 artış)

Bulgaristan: 282.865 ziyaret (Nisan 2023'e göre yüzde 2,9 artış)

İran: 198.878 ziyaret (Nisan 2023'e göre yüzde 31 artış)

Nisan ayında bu beş ülke, Türkiye'ye gelen toplam turist akışının neredeyse yarısının yüzde 45,5'ini oluşturdu. Nisan ayında Türkiye'ye gelen turist sayısında en dikkat çekici artış İran ve İngiltere'den olurken, Rusya'dan gelen turist sayısı artmaya başladı. Almanya'dan turist akışı ise tam tersine yavaşladı. Rus turist sayısında Ocak- Mart döneminde yüzde 11.7 oranında düşüş yaşanmıştı. Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye turist akışındaki yıllık düşüş, Ocak 2024'te yüzde 17,6, Şubat'ta yüzde 10, ve Mart'ta yüzde 6,3 azalmıştı. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel