- Asayiş

Eski baldızı ve arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu

ABONE OL Google News Sayfamız

Adana'da Murat K., boşandığı eşinin kaldığı ve kendisine ait olan evde tartıştığı eski baldızı Deniz T. ve onun arkadaşı Şahan Uğurlu’ya av tüfeğiyle ateş açtı. Eski baldızı yaralanırken, Uğurlu ise hayatını kaybetti.

Eski baldızı ve arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Murat K., bir süre önce boşandığı eski eşinin yaşadığı ve kendisine ait eve geldi. Murat K., burada eski baldızı Deniz T. (21) ve arkadaşı Şahan Uğurlu ile bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., av tüfeğiyle Deniz T. ve Uğurlu'ya ateş açtı. Olayın ardından şüpheli evin önündeki otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğurlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Deniz T.'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Kaynak: DHA

# sağlık, Polis, için, Bir, başladı

29 May 2024 - 23:57 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Otomobil şarampole devrildi mask
Otomobil şarampole devrildi
Arkadaşını yanına çağırıp kurşun yağmuruna tuttu mask
Arkadaşını yanına çağırıp kurşun yağmuruna tuttu
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp balkondan aşağıya attı mask
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp balkondan aşağıya attı
İnternet kafede yakaladığı çocuğunu okula götüren baba bıçaklandı mask
İnternet kafede yakaladığı çocuğunu okula götüren baba bıçaklandı
4 ayrı çöp konteynerinde bulunan parçalanmış cesedin sır perdesi çözülüyor mask
4 ayrı çöp konteynerinde bulunan parçalanmış cesedin sır perdesi çözülüyor
Sahte 'Basın kartı' operasyonu mask
Sahte 'Basın kartı' operasyonu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber