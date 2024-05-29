Eski baldızı ve arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu

Murat K., bir süre önce boşandığı eski eşinin yaşadığı ve kendisine ait eve geldi. Murat K., burada eski baldızı Deniz T. (21) ve arkadaşı Şahan Uğurlu ile bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., av tüfeğiyle Deniz T. ve Uğurlu'ya ateş açtı. Olayın ardından şüpheli evin önündeki otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğurlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Deniz T.'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA