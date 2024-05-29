Çağlar Söyüncü, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA