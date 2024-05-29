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Siirt’te şimşekler geceyi aydınlattı

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SİİRT’te akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından Siirt'te akşam ...

Siirt’te şimşekler geceyi aydınlattı mask
Siirt’te şimşekler geceyi aydınlattı
Siirt’te şimşekler geceyi aydınlattı
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SİİRT’te akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından Siirt'te akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağışın etkili olduğu kentte akşam saatlerce şimşek de çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler, kameraya yansıdı.

29 May 2024 - 23:12 DHA Siirt- Gündem

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