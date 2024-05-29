Antalya karayolunda korkunç kaza! Kamyon ve işçi servisi çarpıştı

Kaza Beyşehir Antalya karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. R.Ç. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada seyir halinde olan A.Ö.K. idaresindeki silah fabrikasının işçilerini taşıyan minibüs, devrilen kamyona çarptı. Sürücüler R.Ç. ile A.Ö.K. ile 12 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.