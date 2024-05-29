Antalya karayolunda korkunç kaza! Kamyon ve işçi servisi çarpıştı

Kaza Beyşehir Antalya karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. R.Ç. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada seyir halinde olan A.Ö.K. idaresindeki silah fabrikasının işçilerini taşıyan minibüs, devrilen kamyona çarptı. Sürücüler R.Ç. ile A.Ö.K. ile 12 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA