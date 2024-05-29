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Antalya karayolunda korkunç kaza! Kamyon ve işçi servisi çarpıştı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu karşı şeride geçerek devrilen kamyon, işçi servis minibüsüyle çarpıştı. Feci kazada 14 kişi yaralandı.

Antalya karayolunda korkunç kaza! Kamyon ve işçi servisi çarpıştı mask
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Kaza Beyşehir Antalya karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. R.Ç. yönetimindeki  kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada seyir halinde olan A.Ö.K. idaresindeki  silah fabrikasının işçilerini taşıyan minibüs, devrilen kamyona çarptı. Sürücüler R.Ç. ile A.Ö.K. ile 12 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: DHA

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29 May 2024 - 22:54 - Asayiş

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