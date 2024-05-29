29 May 2024 - 22:38- Gündem G:

Havada panik! Uçak zorunlu iniş yaptı

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Antalya-Varşova seferini yapan SunExpress’e ait uçakta meydana gelen kabin basınç arızası nedeniyle pilotu acil durum bildirdi. Varşova Havalimanı'na zorunlu bir iniş gerçekleştirdi.

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Edinilen bilgiye göre, 117 yolcusu bulunan SunExpress Havayolları’na ait XQ-870 sefer sayılı Antalya-Varşova seferini yapan Boeing 737 tipi uçağın pilotu Varşova Hava Sahası üzerinde kabin basınç arızası ikazı aldı.

ZORUNLU İNİŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bunun üzerine pilotu Varşova Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’yle irtibata geçerek acil iniş için öncelik istedi. Bunun üzerine havalimanında itfaiye ve sağlık ekipleri apronda hazır bekletildi. Kabin basınç arızası meydana gelen uçak inişini sorunsuz gerçekleştirdi. Olay nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, uçak teknik incelemeye alındı.

Kaynak: DHA

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29 May 2024 - 22:38 - Gündem

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