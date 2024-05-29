29 May 2024 - 22:31- Gündem G:

Elon Musk, Adana'ya mı geliyor?

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Teknofest 2024'ün 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da yapılacağını, Elon Musk’ın Adana’ya gelmesini beklediklerini ifade etti.

Elon Musk, Adana'ya mı geliyor? mask
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Bu yıl 10’uncu TEKNOFEST, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda yapılacak. SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk’ın da TEKNOFEST davetlisi olarak Adana’ya gelmesini beklediklerini vurgulayan Köşger, “Selçuk Bayraktar ailesi Adana’ya gelecekler. TEKNOFEST, T3 Vakfı üst yönetimi de burada olacak. Çok büyük gösteriler var zaten bünyede. Türk Yıldızları burada olacak daha başka hava gösterileri olacak, yarışmalar olacak. Aynı zamanda Elon Musk da geçen yıl gelmeye söz vermişti. Kendisini bekliyoruz” diye konuştu.

'KATILIMCI SAYISININ 1.5 MİLYONU AŞMASINI BEKLİYORUZ'

Adana’nın festivaller kenti olduğunu söyleyen Vali Köşger, “Katılımcı sayısının 1,5 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Yani Adana zaten festivaller konusunda Türkiye'de çok iyi konumda olan illerden bir tanesi. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz bütün festivallerde çok büyük bir katılım, çok büyük bir coşku oldu. Bu kadar yoğun katılımla yaptığımız festivalleri hiçbir asayişe olayı olmadan gerçekleştiriyoruz. Bunu da çok büyük başarıyla gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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29 May 2024 - 22:31 - Gündem

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