29 May 2024 - 22:30- Gündem G:

Kürtçe hizmet vereceğini açıkladı! Gözaltına alındı

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır’da bir kişi işlettiği kafede sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıkladı. İhbarların ardından kafe sahibi gözaltına alındı

Kürtçe hizmet vereceğini açıkladı! Gözaltına alındı
Kürtçe hizmet vereceğini açıkladı! Gözaltına alındı
+4
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır’da Ramazan Ş., işlettiği kafede sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıkladığı iddiasıyla sosyal medyadan yapılan ihbarların ardından başlatılan soruşturma kapsamında ‘Terör örgütü propagandası’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Nefret suçu’ndan gözaltına alındı.

Kürtçe hizmet vereceğini açıkladı! Gözaltına alındı

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Sanat Sokağı içerisindeki bir kafede işletmeci Ramazan Ş.’nin sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıkladığı iddiasıyla sosyal medyadan yapılan ihbarların ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Ramazan Ş., ‘Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Nefret Suçu’ndan sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alınıp, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Konu ile ilgili Diyarbakır Barosu’nda yapılan açıklamada, ‘Kamuoyuna yansıyan haber içeriklerinden sonra kafe işletmecisi; önce sosyal medyada hedef gösterilerek linçe maruz bırakılmış, ihbarlar gerekçe gösterilerek de bugün sabah saatlerinde kafede arama yapılmak suretiyle gözaltına alınmıştır. Diyarbakır Barosu, gözaltında bulunan şahsa hukuki destek sağlamaktadır” denildi.

Kürtçe hizmet vereceğini açıkladı! Gözaltına alındı

‘TÜRKÇE BİLEN MÜŞTERİLERİ ALMIYORUM, DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL’

Ramazan Ş.’nin ağabeyi Vedat Ş., “ Gelen müşterilere Kürtçe hizmet verdiği için son günlerde sosyal medyada gündemdeydi. Hedef haline geldi. O sebeple gözaltı kararı verildi. Kürtçe bilmeyene Türkçe de söylenir. Bunun bir şeyi yok. Ben buraya gelsem Kürtçe bilmesem, Türkçe konuşsam hizmet almayacağım anlamına gelmez. Çay ve kahveyi Kürtçe veya Türkçe söylüyorlar. Dilin benzerliği de aynıdır. Kürtçe veriyoruz, Türkçe bilen müşterileri almıyorum, diye bir şey söz konusu değildir. Mesela bizim gelen müşterilerimiz Kürtçe bilmiyor, biz onun Türkçe siparişini alıyoruz veya hoş geldiniz ne istersiniz diye ikram ediyoruz. Kürtçe bilmezse bile Türkçe hizmet veriyoruz. Yanlış lanse edildi medyada. Öyle bir şey yok” dedi.

Kürtçe hizmet vereceğini açıkladı! Gözaltına alındı

Kafe müşterilerinden Eser K. ise “Buraya gelen her müşteri istediği dilde hizmet alma hakkına sahip. Türkçe sipariş vermek isterse eğer arkadaşlar yine naif bir şekilde siparişini alır. En rahat şekilde vaktini geçirir” diye konuştu.

Kaynak: DHA

# Diyarbakır, kafe, Soruşturma, Sosyal, için, Bir, ilgili, Son

29 May 2024 - 22:30 DHA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm mask
Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm
Yaylada küçükbaş sürücüsüne kurtlar saldırdı, 100 koyun öldü mask
Yaylada küçükbaş sürücüsüne kurtlar saldırdı, 100 koyun öldü
Edirne'de 'tiny house'ların kaldırılmasına başlandı mask
Edirne'de 'tiny house'ların kaldırılmasına başlandı
Baba katliamı! Kesici aletle ve boğarak 3 çocuğunu öldürdü mask
Baba katliamı! Kesici aletle ve boğarak 3 çocuğunu öldürdü
Bakan Özhaseki: Vatandaşın tercihlerine hep saygı gösteririz (2) mask
Bakan Özhaseki: Vatandaşın tercihlerine hep saygı gösteririz (2)
Okul tuvaletinde akran zorbalığı! 3 yabancı uyruklu öğrenci tuvalette darp edip, kayda almış... mask
Okul tuvaletinde akran zorbalığı! 3 yabancı uyruklu öğrenci tuvalette darp edip, kayda almış...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber