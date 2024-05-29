29 May 2024 - 22:24- Gündem G:

Feci olay! Metruk binada ceset bulundu

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İstanbul'da iki katlı metruk binada yaşlı erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay! Metruk binada ceset bulundu
Feci olay! Metruk binada ceset bulundu
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Beyoğlu’nda 2 katlı metruk binanın girişinde ceset bulundu. Vücudunda kesik ve kurşun yarası bulunmayan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Feci olay! Metruk binada ceset bulundu

Olay, Keçeci Piri Mahallesi Kömürcü Abdi Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk binanın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın girişinde ceset olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunda kesik ve kurşun yarası bulunmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 60 yaşındaki Hüseyin Buzluca olduğu tespit edildi. Buzluca’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Feci olay! Metruk binada ceset bulundu

Kaynak: DHA

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29 May 2024 - 22:24 DHA İstanbul- Gündem

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