Sağanak yağış yüzünden ev ve iş yerleri sular altında kaldı

2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Şehrin ana arterlerinde su birikintileri hem araçlara hem yayalara zor anlar yaşattı. 118 evin bodrum katını su bastı. Belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı. Yapılan duyurularda ise bazı tramvay hatlarında su birikintileri oluştuğu, ekiplerin su birikintilerine müdahale ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA