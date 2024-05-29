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Sağanak yağış yüzünden ev ve iş yerleri sular altında kaldı

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Konya'da akşam saatlerinde etkili olan ve 2 saat boyunca devam eden sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Sağanak yağış yüzünden ev ve iş yerleri sular altında kaldı mask
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2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Şehrin ana arterlerinde su birikintileri hem araçlara hem yayalara zor anlar yaşattı. 118 evin bodrum katını su bastı. Belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı. Yapılan duyurularda ise bazı tramvay hatlarında su birikintileri oluştuğu, ekiplerin su birikintilerine müdahale ettiği belirtildi. 

Kaynak: DHA

# için, Belediye, Saat, yağmur

29 May 2024 - 22:04 - Gündem

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