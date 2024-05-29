Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'hançer' yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Hançerlendim' sözleriyle ilgili olarak bugün grup toplantısında konuştu.

"HER ŞEYİ AÇIK AÇIK İTİRAF ETSİN"

Erdoğan "6'lı koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayının, hazır bolca da vakti varken, üzerindeki şüphe bulutlarını temizlemesi önemlidir. Türk siyasetini zehirlemek, Türkiye’ye vakit, nakit ve enerji kaybettirecek gereksiz tartışmaların içine ülkemizi sürüklemek yerine, çıksın, milletin zihnindeki soru işaretlerini gidersin. İşaret diliyle, imalarla konuşmayı bıraksın, her şeyi açık açık itiraf etsin. Biz, kimin kimi hançerlediği meselesiyle bugüne kadar hiç ilgilenmedik ama, ucundan kan damlayan o zehirli hançerin, 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin sırtına saplanmasına da izin vermedik" dedi.

"O HANÇERİ SEN ÇOK UZUN YILLAR TUTTUN"

Bu sözlere Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

"Seçim döneminde 'Terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nu istiyor' iftirasını atıp sahte videolarla kampanya yapanlar bugün çıkmış 'Cumhur İttifakı CHP'nin başına Kılıçdaroğlu'nu istiyor' ters psikolojisiyle algı yaratıyorlar.

Çünkü şunu iyi biliyorlar; Bu millet teröre geçit vermez!

'Teröristlerle yanyana gibi gösterelim millet oy vermesin. CHP’liler de bu iktidarı sevmez, Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakını yan yanyanaymış gibi gösterelim ki, asıl istediğimizi alalım.'

Siz de şunu bilin: Nasıl ki terör örgütleri başlarını ezeceğimi biliyordu, bunlar da Kılıçdaroğlu bu ülkeyi yönetirse milletin abad, kendi akıbetlerinin ise berbat olacağını biliyor!

Bu algı tuzağına düşmeyiniz. Bunlar beni istemez!!! Ben de bunlarla yanyana gelmem!

Diğer taraftan Erdoğan çıkmış 'hançeri açıkla' diyor…

O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun. Getirdin 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın.

Sen, senin ağababaların, işbirlikçilerin, beslemelerin ve hançeri beraber tuttukların bilsin ki; milli bağımsızlığımızı ve milli ekonomimizi hedef alan, kurduğunuz bu sirki başınıza yıkacağım!

Vatan kurtulacak…"

Kaynak: MYNET