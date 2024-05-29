- Asayiş

Dehşet olay! Önce sevgilisini vurdu; ardından kendi hayatına son verdi

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Ankara'da dehşet verici bir olay yaşandı. Çankaya ilçesinde S.Ö (42), tartıştığı sevgilisi S.D.’yi (45) tabanca ile vurduktan sonra intihar etti.

Dehşet olay! Önce sevgilisini vurdu; ardından kendi hayatına son verdi mask
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S.Ö. ile kız arkadaşı S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ö. yanında bulunan tabanca ile kız arkadaşı S.D.'yi vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede S.Ö. ve S.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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29 May 2024 - 21:40 - Asayiş

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