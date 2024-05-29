Dehşet olay! Önce sevgilisini vurdu; ardından kendi hayatına son verdi

S.Ö. ile kız arkadaşı S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ö. yanında bulunan tabanca ile kız arkadaşı S.D.'yi vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede S.Ö. ve S.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA