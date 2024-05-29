Dehşet olay! Önce sevgilisini vurdu; ardından kendi hayatına son verdi

S.Ö. ile kız arkadaşı S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ö. yanında bulunan tabanca ile kız arkadaşı S.D.'yi vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede S.Ö. ve S.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.