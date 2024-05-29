29 May 2024 - 21:11- Gündem G:

Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! O memur tutuklandı

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Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde görevli memur Tugay A. (23), kurumda kalan 14 yaşındaki kız çocuğu S.Z.'ye cinsel istismarda bulundu.

Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! O memur tutuklandı mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde kalan S.Z., kurum çalışanı Tugay A.'nın kendisini evine götürüp, cinsel istismarda bulunduğunu görevlilere anlattı. Tugay A.'nın kimseye söylememesi için baskı yaptığını söyleyen S.Z.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Tugay A. dün gözaltına alındı. Tugay A. işlemleri sonrası tutuklandı.

ŞÜPHELİ DE DEVLET KORUMASINDA BÜYÜMÜŞ

Tugay A.'nın da devlet korumasında, yurtta büyüdüğü, bu sayede memuriyet hakkı kazandığı, ardından da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı öğrenildi. Tugay A. hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Zonguldak İl Müdürlüğümüze Bağlı Gül Çocuk Evi’nde koruma ve bakım altında bulunan S.E.Z, 25 Mayıs’ta sosyal medyadan tanıştığı T.A. tarafından cinsel istismara uğradığını belirtmiştir.

T.A. hakkında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, il müdürlüğündeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Tutuklanarak cezaevine gönderilen T.A. ile ilgili işlemler savcılık tarafından yürütülmektedir.

S.E.Z.‘ye yönelik mesleki çalışmalar yürütülmekte olup psikososyal destek hizmeti sağlanmaktadır. Buna ek olarak S.E.Z.’nin ihtiyaç duyacağı sosyal hizmet modelleri tekrar planlanmıştır. Mağdur S.E.Z.’nin unutulma hakkının çiğnenmemesi için basında yer almış haberlere erişim yasağı getirilmesi için Bakanlığımız tarafından Sulh Ceza Hakimliği’ne talepte bulunulmuştur."

Kaynak: KARAR

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29 May 2024 - 21:11 - Gündem

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