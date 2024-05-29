29 May 2024 - 21:01- Gündem G:

Maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Adana'da acı bir olay yaşandı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 yıl önce amatör futbolu bırakan Mehmet Sultan Altun (20), arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti mask
Maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Amatör ligdeki Denizli Mithatpaşa ve Akkapıspor kulüplerinde forma giyen Mehmet Sultan Altun, 2 yıl önce kalp sağlığında sorun olduğunu öğrenince doktorların tavsiyesi üzerine kariyerini noktaladı. Futbol tutkusundan vazgeçmeyen Altun, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde 26 Mayıs akşamı arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken fenalaştı. Düşüp yere yığılan Altun, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Altun, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.. Altun'un ailesi ve arkadaşları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

# sağlık

29 May 2024 - 21:01 - Gündem

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