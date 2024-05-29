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İzinsiz olarak yapıldığı anlaşılan 'tiny house'lar tek tek kaldırıldı

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Edirne'nin Saros Körfezinde kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Danişment ve Korucu köyleri arasında, tarım arazilerine izinsiz konulan 'tiny house'lar valilik tarafından kaldırılmasına başlandı.

İzinsiz olarak yapıldığı anlaşılan 'tiny house'lar tek tek kaldırıldı mask
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Edirne'de Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı köylerde, tarım arazilerine izinsiz olarak koyulduğu belirlenen 'tiny house' adı verilen taşınabilir evler için çalışma başlatıldı.  "Tiny house' adı altında izinsiz yapılar belirlenmesi üzerine Edirne Valiliği hem Çevre Düzen Planı hükümleri hem de Toprak Koruma Kanunu uyarınca tarım alanlarının korunması kapsamında bu yapıların kaldırılması gerektiğini sahiplerine bildirdi. Geçen cuma günü evlerin kaldırılması çalışması sırasında sahipleri ile jandarma arasında gerginlik yaşandı.Mobil olmadıkları, elektrik, su ve tuvalet bağlantılarının yapıldığı belirlenen tiny house'lar vinç yardımı ile yüklendi. Evler, belirlenen bir alana götürülerek, buraya bırakıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan olaylarla ilgili halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme suçlarından ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Açıklamada, " Sosyal medya üzerinde yer alan ve yanıltıcı görüntüler içeren paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İdaremiz tarafından herhangi bir yıkım işlemi gerçekleştirilmemiştir. Edirne İl Özel İdaremiz tarafından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme suçlarından ilgili kişiler hakkında Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Kaynak: DHA

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29 May 2024 - 20:45 - Gündem

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