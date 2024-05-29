29 May 2024 - 20:48- Gündem G:

Feci son! Banyoda elektrik akımına kapıldı

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Mersin'de gecekonduda tek başına yaşayan yaşlı adam, banyo yaparken elektrik akımına kapılarak öldü.

Feci son! Banyoda elektrik akımına kapıldı mask
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, banyo yaparken elektrik akımına kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Ustalar Mahallesi'nde gecekonduda tek başına yaşayan Ali Toksoy'un (73), banyo yaptığı odada hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Toksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk tespitlere göre Toksoy'un, banyo yaptığı sırada kovadaki su ısıtıcının rezidansına temas etmesi sonucu akıma kapıldığı bildirildi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

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29 May 2024 - 20:48 AA Mersin- Gündem

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