Yalı Çapkını'na usta oyuncu geri döndü

Yalı Çapkını’na eski oyuncular geri dönmeye devam ediyor. OGM Pictures’ın imza attığı dizide geçtiğimiz günlerde Orhan Korhan karakterine hayat veren Emre Altuğ öldürülmüştü.
Kulislerden sızan bilgilere göre peş peşe ailesinde yaşanan ölümler Ferit’in hayatında büyük bir kırılma noktası olacak.
YALIYA MİSAFİR OLMUŞTU
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yakın zamanda biten “Sakla Beni”nin meşhur karakteri 'Kont Ziya' Yalı Çapkını dizisine geri dönecek.
Usta oyuncu Tamer Levent, geçtiğimiz günlerde Halis Ağa’nın yıllar sonra yardım istediği eski düşmanı olarak yalıya misafir olmuştu.
Gelen haberlere göre karakter bu kez intikam ateşiyle yanan Ferit’in isteğiyle hikâyede yerini alacak.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.