29 May 2024 - 20:35- Magazin G:

Yalı Çapkını'na usta oyuncu geri döndü

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Fenomen dizi Yalı Çapkını'nına usta oyuncu Tamer Levent geri dönüyor.

Yalı Çapkını'na usta oyuncu geri döndü mask
Yalı Çapkını'na usta oyuncu geri döndü
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Yalı Çapkını’na eski oyuncular geri dönmeye devam ediyor. OGM Pictures’ın imza attığı dizide geçtiğimiz günlerde Orhan Korhan karakterine hayat veren Emre Altuğ öldürülmüştü.

Kulislerden sızan bilgilere göre peş peşe ailesinde yaşanan ölümler Ferit’in hayatında büyük bir kırılma noktası olacak.

YALIYA MİSAFİR OLMUŞTU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yakın zamanda biten “Sakla Beni”nin meşhur karakteri 'Kont Ziya' Yalı Çapkını dizisine geri dönecek.

Yalı Çapkını'na usta oyuncu geri döndü

Usta oyuncu Tamer Levent, geçtiğimiz günlerde Halis Ağa’nın yıllar sonra yardım istediği eski düşmanı olarak yalıya misafir olmuştu.

Gelen haberlere göre karakter bu kez intikam ateşiyle yanan Ferit’in isteğiyle hikâyede yerini alacak.

Kaynak: MYNET

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29 May 2024 - 20:35 - Magazin

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