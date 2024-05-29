Otomobil şarampole devrildi

Çanakkale’den Balıkesir’in Edremit ilçesi istikametine giden Bedri Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

3 YARALI

Kazada otomobilde bulunan Gülçin Öztürk, Haydar Akyurt ve Emine Akyurt yaralandı. Yaralılar, olay yerinde ekiplerin ilk müdahelesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Bedri Ö. ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından götürülürken, yaralılardan Haydar Akyurt ve Emine Akyurt'un hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA