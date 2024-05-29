Arkadaşını yanına çağırıp kurşun yağmuruna tuttu

İddiaya göre, sokağa gelen bir kişi konuşmak üzere yanına çağırdığı kişiyle aralarında bir süre sonra tartışma çıktı. Üzerinde bulunan silahı çıkaran şüpheli arkadaşını yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken saldırgan olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA