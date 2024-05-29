- Asayiş

Arkadaşını yanına çağırıp kurşun yağmuruna tuttu

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İstanbul Fatih'e arkadaşını yanına çağıran şüpheli bir süre sonra silahla vurarak yaraladı. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşını yanına çağırıp kurşun yağmuruna tuttu mask
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İddiaya göre, sokağa gelen bir kişi  konuşmak üzere yanına çağırdığı kişiyle aralarında bir süre sonra tartışma çıktı. Üzerinde bulunan silahı çıkaran şüpheli arkadaşını yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken saldırgan olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

# Bir, için, Polis, sağlık, sonra, Gelen, kişi

29 May 2024 - 19:55 - Asayiş

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