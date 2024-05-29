Otoyolu inekler bastı

4 inek TEM Otoyolu'na girdi. Trafiğe aldırış etmeden yol boyu yürüyen inekleri sürücüler çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inekleri güvenli şekilde otoyoldan çıkardı. İneklerin otoyolda yürüdüğü anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA