29 May 2024 - 19:51- Gündem G:

Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm

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TOPRAĞA VERİLDİBurdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz sonrası evde fenalaştıktan sonra hastaneye çağrılan ve Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi görürken bugün sabah saatlerinde yaşamını yitiren ...

Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm mask
Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm
Burdur'da diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalarda ikinci ölüm
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TOPRAĞA VERİLDİ

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz sonrası evde fenalaştıktan sonra hastaneye çağrılan ve Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi görürken bugün sabah saatlerinde yaşamını yitiren Saniye Aksöz, toprağa verildi. Burdur merkez Kozluca köyünde düzenlenen cenaze törenine Vali Türker Öksüz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Defterdar Naci Günaydın, İl Sağlık Müdürü Murat Erk ile Aksöz'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. Saniye Aksöz, Yukarı Mahalle Camii’nde kılınan namazın ardından Kozluca köyü mezarlığına defnedildi.

# sağlık, Belediye, diyaliz

29 May 2024 - 19:51 DHA Burdur- Gündem

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