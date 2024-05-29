Alanya'da vatandaşlar o yoldan şikayetçi: 'Karşıya geçmek için saatlerce bekliyoruz'

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde, Alanya Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın alt kısmında bulunan D-400 Karayolu'nu kullanan vatandaşlar trafik kazası endişesi duyuyor. Her gün yerli ve yabancı binlerce kişinin kullandığı yol ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan mahalle sakini Selahattin Uğurkutu, kazaların önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Uğurkutu yaptığı paylaşımda, "Sayın Bakanım Abdülkadir Uraloğlu, burası Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi, D-400 Karayolu belediye ışıkları. Yerli ve yabancı her gün burada mağduruz. Halk yolun karşısına geçmek için saatlerce bekliyor. Lütfen bir üst geçit istiyoruz, kazaların önüne geçelim" ifadelerini kullandı. (Gülser YİĞİT)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.