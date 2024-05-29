Alanya'da vatandaşlar o yoldan şikayetçi: 'Karşıya geçmek için saatlerce bekliyoruz'

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde, Alanya Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın alt kısmında bulunan D-400 Karayolu'nu kullanan vatandaşlar trafik kazası endişesi duyuyor. Her gün yerli ve yabancı binlerce kişinin kullandığı yol ile ilgili sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan mahalle sakini Selahattin Uğurkutu, kazaların önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Uğurkutu yaptığı paylaşımda, "Sayın Bakanım Abdülkadir Uraloğlu, burası Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi, D-400 Karayolu belediye ışıkları. Yerli ve yabancı her gün burada mağduruz. Halk yolun karşısına geçmek için saatlerce bekliyor. Lütfen bir üst geçit istiyoruz, kazaların önüne geçelim" ifadelerini kullandı. (Gülser YİĞİT)