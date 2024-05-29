29 May 2024 - 19:32- Gündem G:

MHP Alanya İlçe Başkanı Sünbül'den dikkat çeken paylaşım

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Başkan Sünbül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bozkurt'a uzanacak elleri kırarız" ifadelerini kullandı.

MHP Alanya İlçe Başkanı Sünbül'den dikkat çeken paylaşım mask
MHP Alanya İlçe Başkanı Sünbül'den dikkat çeken paylaşım
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Türk Bayraklı Bozkurt fotoğrafı paylaşan Sünbül, fotoğrafın altında "Bozkurt'a uzanacak elleri kırarız" ifadelerini kullandı. Başkan Sünbül'ün bu paylaşımı neden yaptığı merak konusu oldu. (Haber MERKEZİ)

MHP Alanya İlçe Başkanı Sünbül'den dikkat çeken paylaşım

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29 May 2024 - 19:32 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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