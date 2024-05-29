MHP Alanya İlçe Başkanı Sünbül'den dikkat çeken paylaşım

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Türk Bayraklı Bozkurt fotoğrafı paylaşan Sünbül, fotoğrafın altında "Bozkurt'a uzanacak elleri kırarız" ifadelerini kullandı. Başkan Sünbül'ün bu paylaşımı neden yaptığı merak konusu oldu. (Haber MERKEZİ)
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.