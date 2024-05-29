MHP Alanya İlçe Başkanı Sünbül'den dikkat çeken paylaşım

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Türk Bayraklı Bozkurt fotoğrafı paylaşan Sünbül, fotoğrafın altında "Bozkurt'a uzanacak elleri kırarız" ifadelerini kullandı. Başkan Sünbül'ün bu paylaşımı neden yaptığı merak konusu oldu. (Haber MERKEZİ)