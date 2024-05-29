Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp balkondan aşağıya attı

Kastamonu’da yaşayan İran uyruklu B.D. ile Afganistan uyruklu Mustafa N.K. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve B.D., eline aldığı bıçakla Mustafa N.K.’yi yaraladı. Ardından ise balkona çıkardığı arkadaşınıi üçüncü kattan aşağıya attı. Balkondan düşen Mustafa N.K., ağır yaralandı.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise B.D.’yi suç aleti bıçak ile yakalayarak gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.