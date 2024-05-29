Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp balkondan aşağıya attı

Kastamonu’da yaşayan İran uyruklu B.D. ile Afganistan uyruklu Mustafa N.K. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve B.D., eline aldığı bıçakla Mustafa N.K.’yi yaraladı. Ardından ise balkona çıkardığı arkadaşınıi üçüncü kattan aşağıya attı. Balkondan düşen Mustafa N.K., ağır yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise B.D.’yi suç aleti bıçak ile yakalayarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA