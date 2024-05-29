Acun Ilıcalı'nın o fotoğrafı herkesi şoke etti

Acun Ilıcalı'nın çocukluk arkadaşı Esat Yontunç, yakın dostunun 55. yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'nın yeni yaşını kutlayan Yontunç'un paylaştığı fotoğraf görenleri şaşırttı.



Yıllar önceki bir fotoğraflarını paylaşan Yontunç, "Evet o uzun 24 gün geçti ve eşitlendik. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Nice beraber mutlu yıllara inşallah." notunu düştü. Paylaşımın ardından gündem olan fotoğrafta Acun Ilıcalı'nın ayakkabı giymesi dikkatlerden kaçmadı.