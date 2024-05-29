29 May 2024 - 18:46- Magazin G:

Acun Ilıcalı'nın o fotoğrafı herkesi şoke etti

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Esat Yontunç, yakın dostu Acun Ilıcalı ile olan gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak herkesi şoke etti.

Acun Ilıcalı'nın o fotoğrafı herkesi şoke etti mask
Acun Ilıcalı'nın o fotoğrafı herkesi şoke etti
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Acun Ilıcalı'nın çocukluk arkadaşı Esat Yontunç, yakın dostunun 55. yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Acun Ilıcalı'nın yeni yaşını kutlayan Yontunç'un paylaştığı fotoğraf görenleri şaşırttı. 


Yıllar önceki bir fotoğraflarını paylaşan Yontunç, "Evet o uzun 24 gün geçti ve eşitlendik. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Nice beraber mutlu yıllara inşallah." notunu düştü. Paylaşımın ardından gündem olan fotoğrafta Acun Ilıcalı'nın ayakkabı giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Acun Ilıcalı'nın o fotoğrafı herkesi şoke etti

# Bir, Sosyal

29 May 2024 - 18:46 - Magazin

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