İş yeri önündeki dut ağacını kesen esnafa 10 fidan hibe etme cezası verildi

BATMAN'da iş yerinin önünü kapattığı gerekçesiyle kaldırımdaki dut ağacını kökünden kesen esnafa 10 fidan satın alma cezası verildi. Esnafın satın alarak hibe ettiği fidanlar Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlilerince uygu görülen yerlere ekilecek.
Batman’da Gap Mahallesi'nde iş yerinin önünü kapattığı gerekçesiyle esnaf, kaldırımdaki dut ağacını kökünden kesti. İhbar üzerine adrese giden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, konu ile ilgili zabıt tuttu. Zabıta ekipleri, ağaçların kesilmesinin önüne geçmek ve ekolojik dengeyi korumak amacıyla iş yerinin önündeki ağacı kesen esnafa 5 dut, 4 selvi ve 1 büyük çam fidanı alma cezası verdi. Esnaf tarafından satın alınarak Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen fidanlar, uygun görülen yere dikilmek üzere Batman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.