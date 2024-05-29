- Gündem

Bakan Göktaş: Kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçe çalışmalarını öncelikli hedef belirledik / Ek fotoğraflar

ABONE OL Google News Sayfamız

...

29 May 2024 - 18:37 DHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MSB: Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi mask
MSB: Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi
Mahkeme kararıyla çıkarabildiği kiracısı, daireyi çöpe eve çevirmiş mask
Mahkeme kararıyla çıkarabildiği kiracısı, daireyi çöpe eve çevirmiş
Gelenek yeniden canlandırıldı, Edirne'de hacı adayları Hacılar Ezanı Namazgahı ve Çeşmesi’nden uğurlandı mask
Gelenek yeniden canlandırıldı, Edirne'de hacı adayları Hacılar Ezanı Namazgahı ve Çeşmesi’nden uğurlandı
Bakan Özhaseki: Vatandaşın tercihlerine hep saygı gösteririz mask
Bakan Özhaseki: Vatandaşın tercihlerine hep saygı gösteririz
Emlak Konut'tan yeni konut kampanyası mask
Emlak Konut'tan yeni konut kampanyası
Adana'da doktor adayları Gazze için yürüdü mask
Adana'da doktor adayları Gazze için yürüdü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber