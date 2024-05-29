İnternet kafede yakaladığı çocuğunu okula götüren baba bıçaklandı

İddiaya göre, çocuğunun okula gitmediğini öğrenen Aziz G., ilçedeki internet kafeleri aradı. Bir kafede oyun oynarken bulduğu çocuğunu okula götüren Aziz G., bu sırada bahçede aralarında husumet bulunan Murat T. İle karşılaştı. İkili arasında okul bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
KOLUNDAN BIÇAKLADI
Yaşanan arbede sırasında Murat T., yanında taşıdığı bıçakla Aziz G.’yi kolundan yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aziz G., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Aziz G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Murat T. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.