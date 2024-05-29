- Asayiş

İnternet kafede yakaladığı çocuğunu okula götüren baba bıçaklandı

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Diyarbakır'da okulda kan donduran bir olay yaşandı. Çınar ilçesindeki bir okulun Aziz G. (42), okul bahçesinde tartıştığı husumetlisi Murat’ T.’nin bıçaklı saldırısı sonucu kolundan yaralandı. Şüpheli gözaltına alınırken yaralı hastaneye kaldırıldı.

İnternet kafede yakaladığı çocuğunu okula götüren baba bıçaklandı mask
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İddiaya göre, çocuğunun okula gitmediğini öğrenen Aziz G., ilçedeki internet kafeleri aradı. Bir kafede oyun oynarken bulduğu çocuğunu okula götüren Aziz G., bu sırada bahçede aralarında husumet bulunan Murat T. İle karşılaştı. İkili arasında okul bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

KOLUNDAN BIÇAKLADI

Yaşanan arbede sırasında Murat T., yanında taşıdığı bıçakla Aziz G.’yi kolundan yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aziz G., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Aziz G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Murat T. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Kaynak: DHA

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29 May 2024 - 18:28 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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