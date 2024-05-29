29 May 2024 - 18:04- Gündem G:

Arya bebeğin babası Alanya halkına seslendi

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SMA Tip 1 hastası Arya bebeğin babası Ali Hamza Öztürk, Alanya halkından destek istedi.

Arya bebeğin babası Alanya halkına seslendi
Arya bebeğin babası Alanya halkına seslendi
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Gazipaşa‘da yaşayan ve SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konan Nurcan ve Ali Hamza Öztürk’ün 8 aylık bebekleri Arya’ya için zaman daralıyor. Kampanyada son 80 gün kaldığını belirten baba Ali Hamza Öztürk, “Arya, 28 aylık SMA Tip 1 hastası. Kampanyamız 21 aydır devam ediyor. Valilik onayının bitmesi son 80 gün kaldı. Kampanyamız çok yavaş ilerliyor. Geceleri cihazlar ile uyuyor. Kampanyamız şuan da %59. Alanya halkından destek bekliyoruz” diyerek Alanya’da yaşayan vatandaşlara seslendi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

Arya bebeğin babası Alanya halkına seslendi

VALILIK IZINLI IBAN NUMARALAR
100 TL IBAN: TR89 0001 0090 1005 9994 0050 05

Alici: ALİ HAMZA OZTURK

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29 May 2024 - 18:04 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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