Arya bebeğin babası Alanya halkına seslendi

Gazipaşa‘da yaşayan ve SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konan Nurcan ve Ali Hamza Öztürk’ün 8 aylık bebekleri Arya’ya için zaman daralıyor. Kampanyada son 80 gün kaldığını belirten baba Ali Hamza Öztürk, “Arya, 28 aylık SMA Tip 1 hastası. Kampanyamız 21 aydır devam ediyor. Valilik onayının bitmesi son 80 gün kaldı. Kampanyamız çok yavaş ilerliyor. Geceleri cihazlar ile uyuyor. Kampanyamız şuan da %59. Alanya halkından destek bekliyoruz” diyerek Alanya’da yaşayan vatandaşlara seslendi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)
VALILIK IZINLI IBAN NUMARALAR
100 TL IBAN: TR89 0001 0090 1005 9994 0050 05
Alici: ALİ HAMZA OZTURK
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.