Alanya'da bu ay trafik denetimlerinde 24 milyon lira ceza kesildi

ALANYA Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede 1-28 Mayıs tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 43 bin 874 araç denetlendi. Çalışmalarda, 781 araç trafikten men edildi, 4 bin 185 sürücüye ve 5 bin 367 plakaya ceza yazıldı, 279 sürücünün ehliyetine el konuldu. Jandarma ve emniyet bölgelerinde belirtiler tarihler arasındaki denetimlerde, sürücülere toplam 24 milyon 223 bin 484 lira cezai işlem uygulandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.