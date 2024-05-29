29 May 2024 - 18:05- Gündem G:

Alanya'da bu ay trafik denetimlerinde 24 milyon lira ceza kesildi

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Alanya'da polis ve jandarma ekiplerinin mayısta yaptığı trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere toplam 24 milyon 223 bin 484 lira cezai işlem uyguladığı bildirdi

Alanya'da bu ay trafik denetimlerinde 24 milyon lira ceza kesildi mask
Alanya'da bu ay trafik denetimlerinde 24 milyon lira ceza kesildi
Alanya'da bu ay trafik denetimlerinde 24 milyon lira ceza kesildi
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ALANYA Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede 1-28 Mayıs tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 43 bin 874 araç denetlendi. Çalışmalarda, 781 araç trafikten men edildi, 4 bin 185 sürücüye ve 5 bin 367 plakaya ceza yazıldı, 279 sürücünün ehliyetine el konuldu. Jandarma ve emniyet bölgelerinde belirtiler tarihler arasındaki denetimlerde, sürücülere toplam 24 milyon 223 bin 484 lira cezai işlem uygulandı.

Alanya'da bu ay trafik denetimlerinde 24 milyon lira ceza kesildi
Alanya'da bu ay trafik denetimlerinde 24 milyon lira ceza kesildi
Alanya'da bu ay trafik denetimlerinde 24 milyon lira ceza kesildi

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, bin, Jandarma, araç

29 May 2024 - 18:05 - Gündem

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