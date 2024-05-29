Korkutan anlar! Metrobüste yangın çıktı

Küçükçekmece Beşyol Metrobüs ara durağına gelen metrobüsün arka kısmındaki motorunda yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Beşyol Metrobüs durağında meydana geldi. Metrobüsün arka kısmındaki motordan dumanların yükseldiğini gören şoför, durarak kapıları açtı. Yolcular tahliye edildi. Şoför yangın tüpüyle yanan motora müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bir süre aksayan seferler yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.