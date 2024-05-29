29 May 2024 - 17:42- Gündem G:

Korkutan anlar! Metrobüste yangın çıktı

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İstanbul'da bir metrobüsün arkasındaki motordan yangın çıktı. Yolcular hemen tahliye edildi.

Korkutan anlar! Metrobüste yangın çıktı
Korkutan anlar! Metrobüste yangın çıktı
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Küçükçekmece Beşyol Metrobüs ara durağına gelen metrobüsün arka kısmındaki motorunda yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Korkutan anlar! Metrobüste yangın çıktı

Yangın, saat 16.00 sıralarında Beşyol Metrobüs durağında meydana geldi. Metrobüsün arka kısmındaki motordan dumanların yükseldiğini gören şoför, durarak kapıları açtı. Yolcular tahliye edildi. Şoför yangın tüpüyle yanan motora müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bir süre aksayan seferler yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.

Korkutan anlar! Metrobüste yangın çıktı

Kaynak: DHA

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29 May 2024 - 17:42 DHA İstanbul- Gündem

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