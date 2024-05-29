Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü aşka yelken açtı

Verdiği konserle büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık sahne kıyafetleri ve dansıyla da gündeme geliyor. Özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren genç şarkıcı bir süre önce Ali Can Ayyıldız’la ayrılmıştı.
Zeynep Bastık yeni aşka yelken açtı iddialara göre...
Ünlü popçu Zeynep Bastık ve yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı.
Çiftin “Chaplin” adlı oyunda gayet samimi bir şekilde görüntülendiği iddia edildi.
AŞK AÇIKLAMASI
Zeynep Bastık; "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olur. Böyle şeyler hayatta olabilir. Bitmemesini temenni ederiz ama bitebilir. İyiyiz, çok iyiyiz, tatlıyız, hiç bir sorun yok. Mutluluklar diliyorum herkese" sözleriyle gündem olmuştu.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.