29 May 2024 - 17:07- Magazin G:

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü aşka yelken açtı

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Sevgilisinden yeni ayrılan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başladı.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü aşka yelken açtı mask
Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü aşka yelken açtı
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Verdiği konserle büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık sahne kıyafetleri ve dansıyla da gündeme geliyor. Özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren genç şarkıcı bir süre önce Ali Can Ayyıldız’la ayrılmıştı.

Zeynep Bastık yeni aşka yelken açtı iddialara göre...

Ünlü popçu Zeynep Bastık ve yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü aşka yelken açtı

Çiftin “Chaplin” adlı oyunda gayet samimi bir şekilde görüntülendiği iddia edildi.

AŞK AÇIKLAMASI

Zeynep Bastık; "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olur. Böyle şeyler hayatta olabilir. Bitmemesini temenni ederiz ama bitebilir. İyiyiz, çok iyiyiz, tatlıyız, hiç bir sorun yok. Mutluluklar diliyorum herkese" sözleriyle gündem olmuştu.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü aşka yelken açtı

Kaynak: MYNET

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29 May 2024 - 17:07 - Magazin

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