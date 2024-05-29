29 May 2024 - 17:02- Gündem G:

Eski ALKÜ'lü hekim hayat kurtardı

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Geçirdiği trafik kazası sonrası Aort damarı yırtılan hasta, TEVAR yöntemi ile sağlığına kavuştu. Başarılı operasyonda ALKÜ Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi eski Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Etli de yer aldı

Eski ALKÜ'lü hekim hayat kurtardı mask
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TOKAT'ta geçirdiği trafik kazası sonrası göğüs bölgesinde Aort damarı ciddi anlamda yırtılan ve hava ambulansı ile Antalya Şehir Hastanesi'ne getirilen 20 yaşındaki hasta, TEVAR (Thoracic EndoVascular Aneurysm Repair-Göğüs kafesi seviyesindeki aort segmentine müdahale) yöntemi ile yapılan işlem sayesinde sağlığına kavuştu.
ALKÜ Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi eski Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Etli'nin de yer aldığı operasyonu Prof. Dr. Erkan Köklü, Doç. Dr. Fatih Yılmaz, Doç. Dr. Gökhan Özerdem, Doç. Dr. İsa Öner Yüksel ve kalp takımı ekibi birlikte gerçekleştirdiler. Ameliyat, kasık bölgesinden yapılan küçük bir kesi ile girilerek, yırtılan damara kadar ulaşılıp TEVAR yöntemi ile 45 dakika gibi kısa bir sürede ve açık ameliyata gerek kalmadan başarı ile yapıldı.

'ÖNEMLİ BİR SAĞLIK HİZMETİ SUNUYORUZ'

Ameliyatı gerçekleştiren ekip, başarılı geçen ameliyatın ardından mutluluğunu dile getirerek, "Antalya ve ülkemizin birçok yerinden gelecek hastalarımıza önemli bir sağlık hizmetini daha sunuyor olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.(Haber MERKEZİ)

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29 May 2024 - 17:02 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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