Alanya Dinek Mahallesi sanayiye döndü

ALANYA’NIN Dinek Mahallesi 1522 Sokak’ta yolun sağına ve soluna park eden otobüsler yüzünden artık evlerini satma noktasına geldiklerini belirten mahalle sakinleri isyan etti. Yolun aslında otobüs park alanı olmadığını fakat bölgeye gece gündüz otobüslerin park ettiğini söyleyen sakinler, otobüs çalışanlarının da çevreye verdiği zararları dile getirdi.

Yaşananların Alanya için utanç kaynağı olduğunu belirten Nermin Karataş, “Bizim caddemizdeki tur otobüsleri ve turist transfer otobüslerinin yaptığı problemler var. Bizim caddemizde açık tuvalet yok ve o otobüste çalışan insanlar gece gündüz o otobüslerin içerisinde yaşıyorlar. Tuvaletlerini ihtiyaçlarını da çevreye yapıyorlar. Her yer çöp içinde. Bazen alkol de içiyorlar, gürültü de yapıyorlar. Otobüslerin motorları her zaman açık. Biz bunlar yüzünden balkonlarımızda oturamıyoruz, camlarımızı açamıyoruz. Bu turist otobüslerine bir yer gösterilmesi gerekiyor. Burada yaşayan İngiliz, Alman arkadaşlarımız da var. Çözüm olarak sadece zabıta gönderildi ve zabıta gittikten sonra her şey eskisi gibi olmaya devam etti. Bunlar geçici çözümler, kalıcı çözüm değil. Orası yerleşim yeri, park yeri değil. Sanki biz sanayide oturuyoruz. Bu Alanya için büyük utanç kaynağı. Oralara ‘Park yasaktır’ ilanı konulması, para cezası uygulanması lazım” dedi.

‘PİS KOKUDAN BALKONUMUZDA OTURAMIYORUZ’





Mahalle sakinlerinden Sevil Çelikkan da, “Dinek’teki sorunlarımıza yıllardır dile getiriyoruz fakat bir çözüme kavuşturamadık. Burada yabancılarla birlikte yaşıyoruz. Almanlar ve İngilizler var ve onlar da bizimle beraber aynı sorunları dile getiriyorlar. Biz belediyeye kaç defa gittik ve hiçbir çözüm bulunmadı. Tur otobüsleri geliyorlar, klimalarını açıyorlar ve biz o sesten dolayı uyuyamıyoruz. Lavabo ihtiyaçlarını muz bahçelerine yapıyorlar. Muz için turistleri getiriyorlar ve onlar oraya giriyorlar. Bu başka ülkeler için kötü bir izlenim oluyor. Yani o muzları görmeye geliyorlar ve başka bir şeylerle karşılaşıyorlar. Gerçekten burada çok mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Belediye otobüslerine de burada yer yapmışlar ve oranın da sadece kanalizasyon sorunu kalmış. O sorunu çözdükten sonra belediye otobüslerini yerine taşısınlar. Tur otobüslerini koyacak bir sürü yer varken, yerleşim yerlerine koyuyorlar” diye konuştu.



‘HER ŞEY BAŞKANIMIZIN ELİNDE’



Dinek Mahalle Muhtarı Murat Demir, “Bütün vatandaşlarımız şikayetçi. Adamlar tuvaletlerini bahçeye yapıyorlar ve sürekli çöplerini, pisliklerini yola döküyorlar. Belediye gelip toparlıyor. Bizim başkanımızdan tek isteğimiz bu otobüslere bir çare bulunması ve halk otobüsünün yerine geçmesini istiyoruz. Mahalle sakinleri beni bu konuda sürekli arıyor. Sorunun çözülmesini çok istiyoruz. Dün ben gözümle şahit oldum, muhtarlık ofisimin hemen karşısında adam alkollerini açmış, bizim hortumumuzu almış ve otobüsü yıkıyor. Ben onlara kimden izin aldınız dediğim zaman onlar bana ‘Biz kimseden izin almayız. Burası bizim değil mi’ diyorlar. ‘Bize bir yer göstersinler bizde yerimize geçelim’ diyorlar. Her şey başkanımızın elinde. Otobüsçüler arasında tartışma oluyor ve bu sürekli yaşanıyor. Güvenlik açısından buraya biz bekçi de istiyoruz” şeklinde konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)