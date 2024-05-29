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Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı

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Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bilgilendirme yapılmadı.

Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı mask
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Türk sinemasının usta isimlerinden 74 yaşındaki Kadir İnanır geçtiğimiz mart ayında beyin pıhtısı nedeniyle bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Kaldırıldığı hastanede entübe edilen İnanır, bir süre sonra taburcu edilmişti.

YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Ekol TV'deki haberine göre; 75 yaşındaki İnanır, bugün yaşadığı bir sağlık problemi nedeniyle Beykoz'daki evinden Koşuyolu'nda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, doktorların ilerleyen saatlerde sanatçının durumu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: EKOL TV

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29 May 2024 - 16:45 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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