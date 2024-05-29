Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının usta isimlerinden 74 yaşındaki Kadir İnanır geçtiğimiz mart ayında beyin pıhtısı nedeniyle bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Kaldırıldığı hastanede entübe edilen İnanır, bir süre sonra taburcu edilmişti.
YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI
Ekol TV'deki haberine göre; 75 yaşındaki İnanır, bugün yaşadığı bir sağlık problemi nedeniyle Beykoz'daki evinden Koşuyolu'nda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, doktorların ilerleyen saatlerde sanatçının durumu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: EKOL TV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.