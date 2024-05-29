Emekli maaşları Temmuz’da artıyor! Cem Küçük’ten net rakam!

Küçük, memurların en düşük aylığının 42 ila 43 bin TL arasında olacağını belirtirken, bu rakamın dudak uçuklattı! Ancak bu büyük artışın yanında bir gerçeği de dile getirdi: Emekliler hala uçurumda!

Emeklilerin en düşük aylığının hala 10 bin TL seviyesinde olduğunu vurgulayan Küçük, bu durumun ciddi bir adaletsizlik ve uçurum oluşturduğunu dile getirdi. Emeklilerin uzun bir süredir ciddi şekilde ihmal edildiğini ve düşük maaşlarla yaşam mücadelesi verdiklerini vurgulayan Küçük, adaletsizliğe dikkat çekti. Bu açıklama, ülke gündeminde bomba etkisi yaratarak büyük yankı uyandırdı!