Alanya’da su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi

Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesi'nde su kesintilerinin uzun süreli ve sık yaşanması nedeniyle özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler büyük mağduriyet yaşıyor. Mahalle sakinleri, "Evimizde su olmadığı için temizlik yapamıyoruz, yemek pişiremiyoruz. Su ihtiyacımızı karşılamak için kilometrelerce uzaklıktaki çeşmelere gitmek zorunda kalıyoruz. Bu durum artık dayanılmaz hale geldi" dedi. Vatandaşlar, yerel yönetim ve Alanya Belediyesi'nden bir an önce bu soruna kalıcı bir çözüm bulmalarını bekliyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.