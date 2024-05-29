Alanya’da su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi

Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesi'nde su kesintilerinin uzun süreli ve sık yaşanması nedeniyle özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler büyük mağduriyet yaşıyor. Mahalle sakinleri, "Evimizde su olmadığı için temizlik yapamıyoruz, yemek pişiremiyoruz. Su ihtiyacımızı karşılamak için kilometrelerce uzaklıktaki çeşmelere gitmek zorunda kalıyoruz. Bu durum artık dayanılmaz hale geldi" dedi. Vatandaşlar, yerel yönetim ve Alanya Belediyesi'nden bir an önce bu soruna kalıcı bir çözüm bulmalarını bekliyor.