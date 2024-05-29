29 May 2024 - 16:47- Gündem G:

Alanya’da su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi

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Alanya’nın Mahmutseydi Mahallesi'nde haftalardır devam eden su kesintisi, mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı. Günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, sorunun acilen çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Alanya’da su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi mask
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Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesi'nde su kesintilerinin uzun süreli ve sık yaşanması nedeniyle özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler büyük mağduriyet yaşıyor. Mahalle sakinleri, "Evimizde su olmadığı için temizlik yapamıyoruz, yemek pişiremiyoruz. Su ihtiyacımızı karşılamak için kilometrelerce uzaklıktaki çeşmelere gitmek zorunda kalıyoruz. Bu durum artık dayanılmaz hale geldi" dedi. Vatandaşlar, yerel yönetim ve Alanya Belediyesi'nden bir an önce bu soruna kalıcı bir çözüm bulmalarını bekliyor.

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29 May 2024 - 16:47 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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