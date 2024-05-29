'Direnen Önder Kadınlar' ödüllendirildi

TÜRK Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Genel Merkezi’nin düzenlediği Önder Kadın’24 Ödül Töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan Sakine Tayanç, EŞİK Platformu kadınları, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu kadınları, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Dışilişkiler Koordinatörü Mevlüt Yeni, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve RATEM Başkan Yardımcısı İdris Taş, TÜKD önceki genel başkanları Ersan Akpir, Birten Gökyay, Nazan Moroğlu, TÜKD Genel Merkez yönetimi, şube başkanları, üyeler ve çok sayıda konuk katıldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Bu yıl kadın konusundaki önder ve örnek çalışmalarından dolayı 5 dalda ödül

dağıtılan törende Bilim Ödülü Prof. Dr. Lale Akarun’a, Sanat Ödülü Damla Sönmez’e, Medya Ödülü Şule Aydın’a, Onur Ödülü Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadınları'na ve Spor Ödülü Filenin Sultanları’na, Özel Ödül ise Çiğdem Mater’e verildi.

'TARİH BİZLERİ UNUTMAYACAK'

TÜKD’ün mezun bursiyeri tarafından sunulan programda konuşan TÜKD Genel Başkanı Meral Güler, "Sevgili dostlar, tıpkı atalarımız gibi, biz de bin zorluğa rağmen, varlığımızı tarihe tüm gayretimizle mühürlüyoruz. Emeğimizi görmek, güçlü sesimizi işitmek istemeyenlerin bilincine bir tokat gibi vuruyoruz yaptıklarımızı! Ve evet, oradaki el izi bize ait! Tarih sizleri, bizleri unutmayacak! Neden mi? Çünkü onu biz yazıyoruz!" dedi.

AYDIN’I EKİBİ YALNIZ BIRAKMADI

Halk TV’nin Kayda Geçsin programcıları Murat Ağırel’in, Timur Soykan’ın, Barış Pehlivan’ın Medya Ödülü’nü alan Şule Aydın’ı yalnız bırakmadığı günde Hülya Gülbahar ve çok sayıda kadın hareketinin tanınmış ismi oradaydı.

MATER’DEN MEKTUP VAR



Gezi davası tutuklusu Çiğdem Mater’e verilen Özel Ödülü avukatları ve annesi Nadire Mater aldı. Çiğdem Mater’in mektubu törende duygusal anlar yaşattı. Ödülü Mater adına TÜKD Ümitköy Şube Başkanı Senay Ertem’den Avukat İlayda Gedik aldı. Mater’in mektubunu Gedik okudu. Mater’in mektubunda “Hayatı boyunca umudunu yitirmeyen Süreyya Ağaoğlu gibi, umuduma ve neşeme sarılıyorum, daha iyi bir ülkeye dair inancımı koruyorum, sizler de bu inancın hala mümkün olduğunu duvarları aşarak uzattığınız elinizle kanıtlıyorsunuz" sözleri büyük alkış aldı.

'BİLİM YAPMAK KOLAY DEĞİL'



Bilim Ödülü, Boğaziçi Üniversitesi’nin direnen öğretim üyelerinden Prof. Dr. Lale Akarun’a, ilk bilim ödülünü alan Nazan Moroğlu tarafından verildi. Akarun ödülünü alırken, salonda 'Vazgeçmiyoruz' pankartları kaldırıldı. Ödülünü Boğaziçili Akademisyenler adına alan Akarun, "Türkiye’de bilim yapmak kolay değil: Hem bilim yapacaksınız hem de bilim yaptığınız kurumları korumaya çalışacaksınız” dedi.

'İKTİDAR KADINLARI ELE GEÇİREMEDİ'



Medya Ödülü’nün sahibi Şule Aydın’a ödülü TÜKD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi gazeteci Songül Başkaya ve İBB Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar tarafından verildi. Halk TV’nin Kayda Geçsin ekibi Şule Aydın’ı yalnız bırakmadı. Şule Aydın, yaptığı konuşmada “Ağır bir saldırı altındayız. Bunları uzun uzun anlatmak istemem. Böylesi saldırı altında olduğumuz bu ortamda bugün bu derneğin verdiği ödülleri görünce umut doluyorum” dedi.

“Böylesi sessizliğin olduğu dönemlerde sessizliği bozanlar bu ödülü alanlar. İktidarın da en kızgın olduğu, bağırdığı, öfkelendiği yer burası. Bir şeyi ele geçirmeyi başaramadılar” diyen Aydın, şunları söyledi: "Medyayı ele geçirdiler, karar organlarını ele geçirdiler ama bir şeyi ele geçirmediler; o da vazgeçmeyen kadınları! Hiç bir şekilde ele geçiremediler. O nedenle ben bugün burada bu ödülü inat eden, hiç vazgeçmeyen kadınlar adına alıyorum."

BAŞKAN VE ANNESİNE TEŞEKKÜR ETTİ



Sanat Ödülü Damla Sönmez’e Başkan Güler tarafından verildi. Sönmez, konuşmasında “Burada çok kalabalığız. Meral Abla’ya teşekkür etmek istiyorum. Meral Abla diyorum çünkü küçüklüğümden beri beni biliyor. Ayrıca bana ilham veren, banim her şekilde her zaman arkamda duran ve bir kız çocuğu için çok büyük bir şans ve aynı zamanda büyük bir gereklilik olduğunu düşündüğüm kişi annem, o da aramızda, en çok teşekkürüm de ona. İyi ki varsınız" dedi.

SULTANLAR’IN ÖDÜLÜNÜ TAYANÇ ALDI



Spor Ödülü, Filenin Sultanları’na verilirken, ödülü TVF’den Sakine Tayanç aldı. TÜKD Genel Sekreteri, milli voleybolcu Ayşegül Hanyaloğlu ve Devlet eski Bakanı Mehmet Sevigen tarafından verilen ödül, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Spor Ödülü’nü Filenin Sultanları adına alan Sakine Tayanç, şunları kaydetti: "Kadın, elinin değdiği her alanı güzelleştirmek gibi bir güce sahiptir ve bizler bu gücün farkındayız. Kızlarımız da bu güç ile birlikte Türkiye'de voleybol sporunu güzelleştirerek, halka indirerek çok daha iyi yerlere getirmeye çalışmaktadır. Kendilerine öncelikle Milletler Ligi'nde başarılar diliyorum."

'KONUŞMAYA DEĞİL ALKIŞLAMAYA GELDİM'

Mehmet Sevigen ise “Bugün buraya konuşmaya gelmedim. Bedel ödeyen ve lider olan kadınları, laik, demokratik Cumhuriyeti, Atatürk ilkelerini savunan kadınlarımızı alkışlamak için geldim" dedi.

'BU ÖDÜL HEPİMİZ İÇİN'



Bu yıl Onur Ödülü Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na verildi. Ödülü Fidan Ataselim ve kadınlar aldı. Ödül, TÜKD 2. Başkanı Aylin Moralıoğlu tarafından sunuldu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına ödülü alan Fidan Ataselim şunları kaydetti: “Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'ne, böyle bir ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür etmek istiyorum. Eşitlik için, Kadın Platformu için birlikte mücadele verdiğimiz için çok mutluyuz. Ödülün adı Onur Ödülü; o yüzden dünyanın dört bir yanında onurlu mücadele verenlere selam göndermekte fayda var. Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta onurlu mücadelelerini sürdüren halklara selam olsun. Bu Onur Ödülü onlar için de olsun. 'Adalet nerede?' diyen anneler için olsun. Her gün yaşamları için 'Ölmek istemiyorum' diyerek türlü tehditler karşısında kararlarından vazgeçmeyip, varlık mücadelesi veren kadınların onurlu mücadelesi için olsun. Bu ödül 'Tek başına değilsin, asla yalnız yürümeyeceksin' diyen hepimiz için olsun."

Ardından derneğin sponsoru QUANAQ adına Begüm Mermeroğlu’na TÜKD Genel Başkanı Gürel tarafından çiçek takdim edildi.

Derneğin GMYK Üyesi Songül Başkaya, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile Mehmet Sevigen, Mevlüt Yeni ve İdris Taş’a günün anısına tablo hediye etti. (Toygar DİM)