Alanya’da feci kaza! İki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Kaza Oba Mahallesi’nde meydana geldi. N.Ç. kontrolündeki 07 HJN 68 plakalı motosiklet ile M.F.S. idaresindeki 07 YKG 65 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletlerde sürücüler ile yolcu olarak bulunan E.E. ve S.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine gelen ambulans yaralıları hastaneye götürdü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.