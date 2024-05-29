29 May 2024 - 16:24- Magazin G:

Esra Erol’da skandal: ‘Kocam ve kayınpederimle birlikteydik!’

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ATV’nin popüler gündüz kuşağı programı “Esra Erol’da son zamanlarda işlenen konular, izleyicileri şaşkına çevirmeye devam ediyor. Ancak en son yaşanan skandal itiraf, herkesi derinden sarsmayı başardı. Kayıp olarak aranan genç bir kadının yaptığı çarpıcı açıklamalar, programın izleyicilerini adeta dondurdu.

Esra Erol’da skandal: ‘Kocam ve kayınpederimle birlikteydik!’ mask
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Programın son bölümünde, Songül Hanım adlı bir katılımcı, sosyal medyada tanıştığı Nazım Taşan ile damadı Ferdi Taşan’ın oğlu olan kızını evlendirmiş. Ancak kızının kaybolduğunu söyleyen Songül Hanım, damadı Ferdi Taşan ve kayınpederi Nazım Taşan’ın kızını kendisinden uzak tuttuğunu ve dövdüğünü iddia etti.

Esra Erol’un girişimleri sonucunda kayıp genç kadın, stüdyoya getirildi ve izleyicileri şoke eden bir itirafta bulundu. Genç kadın, “Tefecilerden borç aldık ve benden 70 bin lira kredi çekmemi istediler. Reddettiğimde düşman oldular. Kayınpederim evde şortla ve atletle dolaşmamı istiyordu, kendisi de iç çamaşırıyla dolaşırdı. Sürekli taciz ediyordu. Kayınpederim defalarca çocuğumu dövdü, sesimi çıkaramadım. Kocam ‘babamın kölesi olacaksın’ derdi. Kayınpederim beni kahveye kumar oynamaya götürüyordu” şeklinde konuştu.

Genç kadın ayrıca kocası Ferdi Taşan hakkında da şaşırtıcı iddialarda bulundu. “Kocam bir uygulama kullanarak sesini değiştirip erkeklerle konuşuyordu. Çıplak fotoğraflar gönderip dolandırıcılık yapıyordu. Elektroşok aleti kullanıyordu.” diye ekledi. Ancak Ferdi Taşan, karısının kendisini aldattığını iddia etti ve “Kamera kayıtlarının olduğunu söylediler ama ben polis değilim, kayıtları alamam. Fırıncılardan öğrendim” dedi.

Genç kadın, kendisini suçlayanlara karşı savunma yaparak, “Madem ben eve adam almışım, kanıtları var mı? Mahallelilerden gören var mı? Mahallelinin bağlanmasını istiyorum. Bu onların planı. Instagram ve TikTok hesaplarımı çaldılar. Kayınpederim benim telefonumdan erkeklerle yazıştı.” şeklinde konuştu.

Ayrıca genç kadın, kocası ve kayınpederiyle aynı odada yattıklarını da belirterek, “Mahalledeki herkes biliyor. Kayınpederimin nasıl biri olduğunu tüm mahalle biliyor. Senin baban zaten sapık ki… Facebook hesabı incelensin, kadınlarla neler konuştuğunu görürsünüz. Kadınlarla konuşup gelinine, yani bana, ballandıra ballandıra anlatıyordu.” ifadelerini kullandı.

Kayınpederi Nazım Taşan ise, “Ben bekar adamım, istediğimle konuşurum. Bu benim özel hayatım, kimseyi ilgilendirmez.” şeklinde kendisini savundu.

Genç kadın, kocası ve kayınpederinden kaçıp annesine gitmemesinin nedenini de açıkladı. “Annem hiçbir zaman yanımda olmadı. Defalarca beni ve kızımı dövdü. Darp raporlarını ekibinize sunacağım. Bu durumu babam ve çevremdeki insanlara da sorabilirsiniz. Bu zamana kadar yurtlarda süründüm. Annem madem bana sahip çıktı, niye bu zamana kadar yurtlardaydım. Bebeğim annem yüzünden öldü. Kayınpederim Nazım ile annem sevgili.” dedi.

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29 May 2024 - 16:24 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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